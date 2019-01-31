القوات المسلحة: لن نسمح بسقوط الدولة أو إنزلاقها نحو المجهول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت القوات المسلحة السودانية، جاهزيتها للتصدي لكل أشكال التآمر والمحاولات التي تستهدف الأمن الوطني، وجددت تمسكها وإلتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على المتربصين، في الأثناء قطعت بأنها لن تسلم البلاد إلى من وصفتهم بـ”شذاذ الآفاق” من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج.

وأكد وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف في اللقاء التنويري للضباط برتبتي العميد والعقيد الذي إنعقد بالخرطوم اليوم الأربعاء، حرصهم على الحفاظ على أمن الوطن و سلامه المواطنين و صيانة أرواحهم و حماية ممتلكاتهم، بحسب الإعلام العسكري.

وأوضح أن القوات المسلحة تعي تماماً كل المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لإستغلال الظروف الإقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر مايسمى بالإنتفاضة المحمية، وسعي البعض لإستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها.

وقال إن هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة، مؤكداً أنهم لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قيادتها.

من جانبه أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول كمال عبد المعروف، أن القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة أو إنزلاقها نحو المجهول، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن والإستقرار.

وقال إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته امام العالم، و تؤلب عليه المنظمات وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، وأضاف “ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها”.

وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بالقانون والملاحقة القضائية لكل الألسن والأصوات المشروخة والاقلام المأجورة التي أساءت إليها.

وقطع بأن القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى شذاذ الأفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج، ولن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها من تضحيات حفاظاً على أمن الوطن و سلامة المواطنين.

باج