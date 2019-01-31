شاهد : البشير يعلن استقالته من الجيش السوداني ورئيس هيئة الأركان يؤكد بان القوات المسلحة لن تسلم البلد الى شذاذ الآفاق

كشفت خدمة الأخبار المعروفة بمونتي كارو على صفحتها في الفيسبوك ان ضابطا في الجيش السوداني يدعى الملازم أول مهندس محمد راشد محمد البشير قدم استقالته من الجيش السوداني احتجاجا لقتل المتظاهرين على حد قولها وانه تعرض للإيقاف من قبل السلطات السودانية .

ونشرت مونتي كارو “نبحث عن صورة فوتوغرافية للملازم اول مهندس محمد راشد محمد البشير الدفعة 17 تقانة جامعة كرري .. ضابط آخر تم وضعه في الايقاف بعد تقديمه لاستقالته من الجيش احتجاجا على قتل المتظاهرين “.

في غضون ذلك جرى تداول منشورا على صفحات التواصل الاجتماعي في السودان خلال الساعات القليلة الماضية وفق متابعة موقع المشهد السوداني منسوبا للضابط المستقيل مرفقا بيانات خاصة به وأسباب الاستقالة ولم يتسنى للمشهد السوداني التأكد من صحة البيانات والمعلومات المنشورة و من صحة ماجرى تداوله من مصدر مستقل .

من ناحية اخرى ، أكد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الأربعاء، كمال عبد المعروف، أن القوات المسلحة “لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج، ولن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها من تضحيات حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطنين”.

وخلال اجتماع عبد المعروف ووزير الدفاع، الفريق عوض بن عوف، مع كبار ضباط الجيش أكد رئيس الأركان أن “القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول”.

وقال بحسب نشرة صحافية صادرة من الإعلام العسكري، “إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات الحالية هم الوجوه ذاتها التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم، وتؤلب عليه المنظمات، وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها”، وتوعد بأن “القوات المسلحة سوف تتصدى بالقانون والملاحقة القضائية، لكل الألسن والأصوات المشروخة والأقلام المأجورة التي أساءت إليها، حسب قوله”.

بدوره، أكد الفريق عوض بن عوف “تمسك الجيش السوداني والتفافه حول قيادته لتفويت الفرصة على المتربصين”.

وأشار إلى أن “القوات المسلحة تعي تماماً كل المخططات والسناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية، وسعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها”، مؤكداً أنهم “لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قيادته”.

https://www.facebook.com/1394010163987869/posts/1995447950510751/

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