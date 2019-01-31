تطور جديد : خال الرئيس البشير يطلب من الحزب الحاكم الترفع عن ترشيحه في انتخابات 2020 لانه يزيد من الاحتقان السياسي

دعا تحالف لأحزاب سياسية يقوده الطيب مصطفى، رئيس “منبر السلام العادل”، وهو خال الرئيس عمر البشير، حزب المؤتمر الوطني الحاكم للتسامي والترفع عن التوجه الرامي إلى تعديل الدستور، بما يسمح للبشير بالترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في 2020، منوهاً إلى أن البشير أبدى مرارًا وتكرارًا وأمام الإعلام المحلي والعالمي زهدًا في الترشح للمنصب.

وأضاف التحالف، الذي يضم منبر السلام العادل وحزب السودان وأحزابًا أخرى ممثلة في البرلمان القومي، أن “التوجه لترشيح البشير يتعارض مع الدستور الساري الآن ومع النظام الاساسي للمؤتمر الوطني، بل انه يزيد من حالة الاحتقان السياسي الذي تضطرم به نفوس كثير من أبناء الشعب السوداني جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لم يشهدوا مثيلًا لها منذ فجر الاستقلال”.

كما حث التحالف السلطتين التنفيذية والتشريعية على تكوين آلية مشتركة لمراجعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي لم تنفذ حتى الآن، بحيث يتم الفراغ من ذلك خلال الدورة القادمة للبرلمان، مبينًا أن إنفاذ مخرجات الحوار، خاصة في ما يتعلق بإطلاق الحريات ومحاربة الفساد سيحدث انفراجًا في البيئة السياسية، ويهيئ المناخ لانخراط القوى السياسية والحركات المسلحة الممانعة في مسيرة السلام والتراضي والتصافي الوطني استعدادًا للانتخابات التي ستجرى في العام القادم”.

كما رفض التحالف “المبادرات الإقصائية التي تقدمت بها بعض القوى السياسية، التي حاولت السطو على الحراك الشعبي غير المسيس، بما يرسخ الانقسام ويعمق الخلاف بين المكونات الوطنية، ويضعف الممارسة الديمقراطية، ويؤدي إلى التنازع والاحتراب”، حسب ما جاء في البيان.

وأكد التحالف على “حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي لا يتعارض مع القانون”، وطالب السلطات المختصة والأجهزة الأمنية بـ”التعامل الرفيق مع المحتجين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، وتجنب استخدام القوة المفرطة، مع الحذر من سفك الدماء، مع استكمال التحقيق حول شهداء الأحداث سواء من المتظاهرين أو قوات الشرطة”، وفق تعبيره.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني