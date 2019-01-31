بالفيديو مظاهرات السودان اليوم 43 .. اعتصامات جامعية ومظاهرات ليلية محدودة يوم امس في الخرطوم

تواصلت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المطالبة برحيل النظامم لليوم الثالث والأربعين على التوالي حيث نفذ أساتذة جامعة الخرطوم صباح امس الأربعاء 30 يناير 2019م اعتصاما شارك فيه حوالي 300 أستاذ ومحاضر جامعي ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المتحدث باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة الخرطوم، ممدوح محمد الحسن، قوله: “نفذ أكثر من 300 من أساتذة جامعة الخرطوم اعتصاما اليوم الأربعاء داخل مباني الجامعة”.

وأوضح الحسن أن من أهم مطالبها تشكيل حكومة انتقالية في السودان، وهذا ما يطالب به عدد كبير من المتظاهرين، الذين يدعون إلى استقالة الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.

وقال منتصر الطيب أحد الأساتذة للصحفيين “دور جامعة الخرطوم كمؤسسة أكاديمية هو إيجاد الحلول للانتقال السلمى للسلطة”.

كما نفذ طلاب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا التي يمتلكها مامون حميدة اعتصاما رفضوا فيه الدراسة والجلوس للامتحانات وخرجوا في مظاهرات كبيرة هتفوا فيها بسقوط النظام وقامت قوات الامن بالتعامل العنيف معهم واعتقلت العشرات منهم، أما ععلى صعيد الشارع فقد تواصلت امس الاربعاء المظاهرات الليلية في العديد من أحياء العاصمة واستمرت حتى وقت متأخر من مساء الاربعاء خاصة في أحياء امتداد ناصر والشقيلاب بالخرطوم.

ومن ناحية اخرى أفرجت السلطات الأمنية عن نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، بعد ساعات من اعتقالها.

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