بالصور.. قمر تفضح حبيبها الذي خانها مع رجل: "يلا روح انضب"

فاجأت الفنانة قمر​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قامت بفضح حبيبها وبعد أن إكتشفت أنه مثلي جنسي​، وكان يخونها مع أحد ​الرجال​.

ونشرت قمر عبر صفحتها الخاصة تفاصيل ما حصل معها، مبدية إستياءها من حبيبها الذي وصفته بـ "الجائع شهرة"، كما إستعانت قمر بمقولة الراحلة أمل حمادة الشهيرة "إنقرضوا الرجال"، حيث أكدت أن حبيبها خانها مع رجل وليس إمرأة، مشيرة إلى أنها رأت بعينها مشهداً مرعباً.

وهدّدت قمر حبيبها بفضح إسمه، قائلة: "يلا روح نضب لا ما اكتب اسمك وخلي سوريا عامة واللاذقية خاصّة تبزق عليك"، في إشارة منها الى أنه من الجنسية السورية.