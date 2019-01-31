تسريبات جديدة لصلاح قوش يحذر البشير

تداول نشطاء سودانيون عبر الواتس اب اسريبات جديدة تقول أن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، أبلغ الرئيس عمر البشير رسمياً، أن معنويات القوات الأمنية المكلفة بقمع المظاهرات، تراجعت بصورة كبيرة، بحسب التقارير الواردة من الميدان.

وقالت المصادر إن قوش أخبر البشير أنه في حال لم يتمكن من توفير الأموال المطلوبة، فإنه لن يضمن استمرار ولاء القوات الأمنية على ما كانت عليه.

وقطعت المصادر أن قوش قال للبشير قبل زياته إلى الدوحة الأيام الماضية: "لو ماجبت قروش من قطر ما بضمن ليك القوات الامنية تصمد اكتر من ثلاثة اسابيع".

يشار إلى أن البشير يواجه الان أزمة حقيقية تتمثل في توفير الأموال المطلوبة لرفع معنويات القوات الأمنية والمليشيات المكلفة بقمع المتظاهرين.

ونوّهت المصادر إلى أن قوش لم يعد ينشط في جلب الأموال من الخارج كما كان يفعل في السابق، وقالت المصادر إن قوش لم يعد ناشطاً في ضخ الاموال للدولة كما كان يفعل في السابق ، إذ كان يقوم بتسليف عدد من الوزارات وذلك من خلال الاستثمارات الخاصة التي يمتلكها ويديرها جهاز الأمن ، على عكس خلفه محمد عطا، وأضافت المصادر: "أن واحدة من أسباب إعفاء محمد عطا المدير السابق للجهاز هو انه لم يكن يعرف طرق توفير الاموال مثل قوش.. وعندما تم تعيينه مديرا للجهاز قبل سنوات طلب في الشهر الاول لتعيينه من البشير أن يوفر له أموال تسيير أعمال جهاز الأمن، فما كان من البشير إلا أن قال له (إتصرف زي قوش)". ويتردد في أوساط كبار ضباط جهاز الامن والنافذين في الدولة إلى أن قوش كان قد قام بعمل عدة واجهات إستثمارية تدر مبالغاً ضخمة لجهاز الامن ، وتولى أمر تسييرها عناصر مقربه جداً منه ولم يتم الافصاح عنها حتى عندما تم إعفاءه.