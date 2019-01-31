بعد تراجع المبيعات.. كم أيفون اشتراه المستخدمون حول العالم خلال الربع الأول؟

فى حين أكدت شركة أبل فى وقت سابق من اليوم أن مبيعات الأيفون انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 13.2٪ على أساس سنوى خلال الربع الأول من عام 2019، لم تكشف الشركة الأمريكية عن الأرقام المحددة لمبيعات هواتفها، لكن كشفت بيانات جديدة لشركة Strategy Analytics ، أن أبل باعت ما يقدر بـ 65.9 مليون جهاز أيفون خلال الربع الأول، الذى يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر، وإذا كان هذا الرقم دقيقًا، فإنه يمثل انخفاضًا كبيرًا إلى حد كبير يصل إلى 11.4 مليون وحدة، مقارنة بعدد الهواتف التى تم بيعها العام الماضى، والتى وصلت إلى 77.3 مليون جهاز.

ونتيجة لهذا الانخفاض فى مبيعات أجهزة الأيفون، انخفضت الأرباح الناتجة عن الهواتف الذكية بنسبة 15٪ أى ما يعادل 9 مليارات دولار، كما بلغت ايرادات الشركة الشركة 84.31 مليار دولار، بانخفاض عن الرقم القياسى البالغ 88 مليار دولار الذى تم تحقيقه قبل اثنى عشر شهرًا.

فى حين أن معظم عجز العائدات فى مبيعات الهواتف الذكية كان بسبب ضعف السوق الصينية، فقد اعترف الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك فى وقت سابق اليوم بأن أسعار هواتف العام الماضى لعبت دورًا هاما، وبسبب هذا أعلنت الشركة عن تخفيض أسعار هواتفها فى أسواق معينة على أمل تعزيز المبيعات.