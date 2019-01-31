رئيس تحالف إصلاح العراق: جولات الرئيس الإقليمية والدولية أعادت للبلاد مكانتها

أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم أن الجولات التى يجريها الرئيس برهم صالح الاقليمية والدولية أعادت للعراق مكانته ودوره فى المنطقة"، موضحا أن :"هذه الجولات خطوة باتجاه ترسيخ محورية العراق باعتباره محطة التقاء وجسر للتواصل بين دول المنطقة".
وجدد الحكيم ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، دعوته للتنازل إلى العراق لإكمال التشكيلة الوزارية، مشددا على ضرورة تقديم شخصيات ذات كفاءة للوزارات الشاغرة.
وأعلن مكتب الحكيم فى البيان أن :"رئيس تحالف الإصلاح والإعمار استقبل اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية فى العراق والمنطقة، مؤكدا دعمه للحكومة وعلى استكمال التشكيلة الوزارية".
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