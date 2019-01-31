دراسة حديثة: التهاب الحنجرة المتكرر يرتبط بمرض خبيث

كشفت دراسة حديثة أنّ التهاب الحنجرة المصحوب بضيق التنفس ومشاكل في البلع أو الأذن، يعد من علامات الإصابة بسرطان الحنجرة، موضحة أنّ هذه العلامة أكثر خطراً من البحة.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجريت على أكثر من 800 مريض مصاب بسرطان الحنجرة، أنّ 5% من خطر الإصابة بالسرطان تحقق عند ظهور عوارض التهاب الحلق، مقارنة بـ2.7% بسبب البحة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة، في اكتشاف أنّ خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان يزداد عندما يقترن باحتقان الحلق المتكرر.