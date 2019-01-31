دراسة حديثة: التهاب الحنجرة المتكرر يرتبط بمرض خبيث

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجريت على أكثر من 800 مريض مصاب بسرطان الحنجرة، أنّ 5% من خطر الإصابة بالسرطان تحقق عند ظهور عوارض التهاب الحلق، مقارنة بـ2.7% بسبب البحة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة، في اكتشاف أنّ خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان يزداد عندما يقترن باحتقان الحلق المتكرر.
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