بالفيديو.. هكذا عقب هاني شاكر على تقليد أحمد جمال له

غنى جمال أغنية "يتعلموا" لعمرو دياب ولكن بطريقة غناء الفنان هاني شاكر.
وعقب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على ما فعله أحمد جمال ووصفه بالرائع مبديا إعجابه به.
قال شاكر خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إن أحمد جمال مطرب موهوب واستطاع تقليده بشكل كبير، مضيفا إنه عندما شاهد الفيديو ضحك كثيرا.
أكد هاني شاكر أن أحمد جمال قلده في كل شيء وكأنه هو من كان يغني.
يذكر أن هاني شاكر سبق وأبدى إعجابه بأغنية "يتعلموا" لعمرو دياب واختارها كأفضل أغنية سمعها في 2018
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