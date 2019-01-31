قال رجال إنقاذ في البرازيل مساء أمس الأربعاء إن عدد القتلى جراء انهيار سد شركة فالي للتعدين في بلدة برومادينهو ارتفع إلى 99 بينما لا يزال 259 آخرون في عداد المفقودين. وأضاف رجال الإنقاذ أنه تم التعرف على هوية 57 شخصا حتى الآن بعد انتشال جثثهم من تحت الركام والأوحال جراء انهيار السد الذي طمر منشآت التعدين في الشركة ومنازل ببلدة برومادينهو القريبة بسيل من الأوحال.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد المياه فى البرازيل لـ358 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.