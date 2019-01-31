التحالف العربى: استهداف معسكرات ومخازن أسلحة للحوثيين بعدد من محافظات اليمن

أعلن المتحدث الرسمى بإسم قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت اليوم عملية استهداف نوعية لعدد من المعسكرات لتواجد المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بحسب بيان للتحالف.

وأوضح العقيد المالكى، مساء اليوم الأربعاء، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى ومبادئه العرفيه بعد اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه والوقائية، حيث قامت المليشيا الحوثية الإرهابية باتخاذ هذه الأماكن كمعسكرات لتجهيز المقاتلين وتسليحهم والدفع بهم لمحافظة ومدينة الحديدة.

وبيّن العقيد المالكى أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق استوكهولوم، واستمرار الاختراقات الحوثية المتعمدة لوقف اطلاق النار بالحديدة والتى بلغت المئات، وأدت إلى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وأدت بوقوع خسائر بالأرواح بلغت العشرات من الشهداء المدنيين والعسكريين، والمئات من الجرحى، وكذلك شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وتعنتها برفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية وتعطيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية والغير حكومية، واستمرار عملياتها العدائية والإرهابية بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال نشر الألغام البحرية الطافية بطرق المواصلات البحرية، وكذلك اطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد باتخاذ شواطئ محافظة الحديدة وأماكن أخرى معلومة لدى التحالف كنقاط لانطلاق هذه العمليات العدائية والإرهابية.

وأضاف أن استهداف هذه المعسكرات والتى يتواجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين امتداد لما تم استهدافه بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٩، حيث تم استهداف احد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم للحديدة، ما نتج عن عملية الاستهداف تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للمليشيا الحوثية، ما أجبر المليشيا الحوثية الإرهابية التستر على هذه الخسائر بمقاتليها.

مؤكداً التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدورها الجوهرى فى حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية.

مشدداً على أن هذه الانتهاكات والخروقات تعبر عن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولى الإنسانى والإخلال وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد.