ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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خسر ليفربول نقطتين ثمينتين فى سباق التتويج بالدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 1/1 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
تقدم ليفربول بهدف مبكر عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 3، لكن الضيوف نجحوا فى إدراك التعادل بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبدأ ليفربول مباراة اليوم ضد ليستر سيتي بالتشكيل التالي: أليسون؛ ماتيب، فان ديك، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، شاكيري، ماني، صلاح، فيرمينو.
بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي: شمايكل؛ ريكاردو، إيفانز، ماجوير، شيلويل، ألبرايتون، ميندي، نديدي، جراي، ماديسون، فاردي.
ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
وحافظ ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذى خسر بالأمس أمام نيوكاسل، بينما تراجع ليستر سيتي للمركز الـ11 برصيد 32 نقطة.
ويحتل محمد صلاح قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، متقدمًا بفارق هدف عن أوباميانج نجم أرسنال وهدفين عن مهاجم توتنهام هاري كين المصاب حتى مطلع مارس المقبل.
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