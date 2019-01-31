شاهد عادل إمام في الصور الأولى من مسلسل " فالنتينو"

بدأ الفنان عادل إمام اليوم تصوير مشاهده الأولى من مسلسل "فالنتينو" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

واختار المخرج رامي إمام أن تكون المشاهد الأولي التي تم تصويرها لمسلسل "فالنتينو" بين عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز وقد حرص مؤلف العمل الشاعر أيمن بهجت قمر والمنتج هشام تحسين علي الحضور في أول أيام التصوير

ويشارك في بطولة مسلسل " فالنتينو" إلى جانب عادل إمام ودلال عبد العزير كل من سامح حسين، طارق الابياري، محمد كيلاني، هدي المفتي، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

علم FilFan.com أن شريكا عربيا تدخل لحل أزمة المسلسل المادية والمشاركة في إنتاجه، خاصة أن تكاليف إنتاجه مرتفعة فضلا عن أجور الفنانين، مما كاد يتسبب في تأجيله.

يشار إلى أن المخرج رامي إمام، رئيس شركة ماجنوم، أعلن أن مؤلف المسلسل الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر أنجز كتابة ١٥ حلقة من المسلسل، قائلا:"ما أثير من جدل ونقاش إعلامي عن تأجيل المسلسل الفترة الماضية، أؤكد أنها اجتهادات صحفية".

وأكد المخرج حرص الجميع علي ضرورة تواجد عادل إمام في الموسم الرمضاني.

وكانت مجموعة إعلام المصريين برئاسة المنتج تامر مرسى تعاقدت مع شركة ماجنوم للإنتاج الفني برئاسة المخرج رامى إمام على عرض مسلسل عادل إمام لرمضان 2019 علي إحدي قنواتها في مصر.

يذكر أن آخر أعمال عادل مسلسل "عوالم خفية"، عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وصلاح عبد الله وبشرى وأحمد وفيق ومي سليم وهبة مجدي وأحمد صيام ونور قدري وأسامة عباس وخالد أنور وسارة نور ومحمود فارس وأحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم رياض الخولي ومحمد جمعة والشحات مبروك وسلوى عثمان وهناء الشوربجى، وهو من إخراج رامي إمام.