البشير: يعد بإجراء إصلاحات جذرية

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وعد رئيس الجمهورية، عمر البشير، بإجراء إصلاحات جذرية يتعرض من خلالها المخالفون لعقوبات رادعة. وقال إن هناك متمترسين لا بد من إزالتهم تمهيداً للإصلاح الاقتصادي ومساعدة الشباب، وعبّر عن اهتمامه الكبير بمعالجة قضايا البطالة.

وأقر البشير خلال لقاء خاص جمعه بعضوية المكتب التنفيذي لأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني، عشية الأربعاء، أقر بضعف مؤسسات الدولة في استيعاب الخريجين، ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه التمويل الأصغر.

وعبّر عن اهتمامه بقضايا الشباب ورعايتهم، مؤكداً على معالجات قضايا القطاعات المهنية بما في ذلك القطاع الصحي، وأشار إلى وجود فرص تنتظر هذه القطاعات، وتناول مجهودات الدولة في قيام مجلس التخصصات الطبية.

وتابع "الطبيب في السودان يتخصص مقابل 200 دولار، بينما يتخصص الطبيب في بريطانيا بما يقارب الـ30 ألف دولار".

ووجه البشير بمزيد من الاهتمام بالمسرح وإحياء النشاط الثقافي، معدداً الدور الكبير الذي يلعبه الفن في صياغة المجتمع، مؤكداً أن الدولة تهتم بهذا القطاع العريض، وطالب بالاهتمام بالرياضة ورعايتها، مبيناً أنها تأخذ أهمية قصوى للشباب وأن تجربة ملاعب الخماسيات قللت من تعاطي المخدرات في الأماكن التي توجد بها.

يُشار إلى أن أمانة الشباب بالمؤتمر الوطني، قدمت مصفوفة من المشروعات بدراسة علمية متوقع أن تستوعب 60 ألف شاب خلال هذا العام، حيث يصل عائدها نحو 2 مليار دولار في العام.