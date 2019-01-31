عالم أغذية سوداني، يبرئ ” الإندومي ” من أي ضرر صحي للأطفال

برأ عالم الأغذية السوداني ” هشام يوسف حسن”، وجبة الإندومي وإضافاتها من توابل، من أي ضرر على الصحة العامة للأطفال وغيرهم، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365” .

واوضح “يوسف” في مقال مطول عن وجبة الاندومي و مادة مونوصوديوم جلوتوميت، الذي نشر بمجلة الغذاء و الصحة الأولى في السودان ، حقائق عن الاندومي و مادة مونوصوديوم جلوتومات MSG.

قائلاً: السؤال الذي يتكرر تقريبا في كل مرة ألقي فيها محاضرة عن الغذاء” هل الاندومي ضارة بالصحة ؟ هل تسبب السرطان ؟ الخ ، وأجاب : تتكون وجبة الاندومي من قسمين : شعيريه noodles و توابل منوعة، الشعيرية المستخدمة يتم طبخها مسبقاً و معالجتها بحيث يضمن عدم ذوبانها في الماء كما هو الحال مع الشعيرية العادية، ذلك يضمن سرعة اعادة طبخها من قبل المستهلك.

التوابل المستخدمة قد تحتوي علي صلصة الصويا و بعض التوابل الاخري تضاف حسب النكهة، هناك مادة موجودة مع توابل الاندومي وهي سبب كل هذا الجدل وهي مادة منوموصوديوم جلوتومات .

ماهي هذه المادة التي صارت مثار النقاش في كل المجالس و المنتديات؟ مونوصوديوم جلوتومات أو MSG تضاف لبعض الاغذية في أشكال عديدة و تعتبر من محسنات الطعم حيث انها تعطي مذاقا مميز جداً للطعام و يسمي هذا المذاق ” أومامي ” uˈmɑ:mi و تعني ” الطعام اللاذع اللطيف ” باللغه اليابانية وهو مذاق مميز يختلف عن مذاقات الطعام المعروفة “الحلو ،الحامض ، المالح ، والمر).

توجد مونوصوديوم جلوتومات بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة مثل اللحوم و البقوليات و الخضروات و المشروم و الألبان ، أيضاً يقوم جسم الانسان بإنتاجها بصورة طبيعية، قدرت الدراسات استهلاك الفرد البالغ من الجلوتوميت من المصادر الطبيعية عادة يكون من الطعام المحتوي علي البروتين بما يعادل ١٣ جرام يومياً .

مؤكداً أن لم يثبت إلى الان بالأبحاث العلمية مايروج من ان هذه المادة تؤدي الي الوفاة او الاصابة بالسرطان او تلف خلايا المخ.

مضيفاً هناك اعتقاد خاطئ أن هذه المادة شديدة الضرر و يجب تفادي استخدامها، حتى بعض مطاعم الوجبات الصينية صارت تتباهي بعدم استخدامها في طبخ أطباقهم و يكتبون في واجهات مطاعمهم NO MSG.

موضحاً أن في عام ١٩٥٩ م تم إدراج MSG ضمن المواد المأمونه عموماً Generally Recognized As Safe , GRAS بواسطة إدارة الغذاء و الدواء الامريكية Food and Drugs Administration, FDA هذا يعني أنه من الآمن استخدامها في الحدود الموصي بها، مثلها مثل مواد أخري تحت نفس التصنيف كملح الطعام و البيكنج باودر، وان الوجبات مثل الاندومي تحتوي عاده علي اقل من نصف جرام من ال MSG.

وهناك دراسة محايدة اجريت في تسعينات القرن الماضي من قبل اتحاد الجمعيات الأمريكية، أيضاً برأت مادة ال MSG مما يثار عنها بتسببها لأمراض الشيخوخه المبكرة و تلف خلايا المخ و غيرها ، كما أن المفوضية الاوروبية و منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO أجرت دراسات مماثلة و خلصت إلي نفس النتائج السابقة .

وختم مستشار سلامة الأغذية السوداني “هشام يوسف” قائلاً: علي النطاق الإقليمي و المحلي فإن مادة ال MSG مسموح بها في دول الخليج العربي و كذلك سمحت به الهيئة السودانية للمواصفات و المقاييس مع التقيد بعدم الإفراط في تناولها وتجنب تناولها عند ملاحظة أعراض التحسس مثل احمرار الوجه ، صعوبة البلع ، صعوبة التنفس ،زيادة ضربات القلب وتنمل عضلات الوجه.

عموماً ننصح كل من يتناول هذه الوجبة وأي غذاء آخر بتنويع مصادر الغذاء و قراءة ديباجة الغذاء المرفقة جيداً للتعرف علي المكونات و نسبها في كل وجبة، و عدم الإكثار من الاغذية المصنعة و الاستعاضة عنها بالأغذية الطازجة و المطبوخة في المنزل .

ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)