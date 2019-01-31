صلاح قوش يكشف عن خمسة جيوش شريرة تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم بعد إشغالها بالفوضى وأعمال السلب والقتل

كشف الفريق أول صلاح عبد الله المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني عن وجود مخطط تقوده بعض القوى التي وصفها بالشريرة لإحداث الفوضى الشاملة بالمركز تمهيداً للإنقضاض عليه.

وأكد المدير العام للجهاز خلال مخاطبته حفل تخريج الدفعة “42” من ضباط الجهاز يوم الأربعاء، أن هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم بعد إشغالها بالفوضى وأعمال السلب والقتل وذلك حتي لا تجد من يقاومها، متهماً اليسار والحركات المتمردة بالسعي لتسلم السلطة لبدء العهد الذي أنتظروه طويلاً وتطبيق مشروع السودان الجديد.

وأشار إلى إرتباط مصالح بعض القوى السياسية بالدوائر الخارجية ومحاولة الهجرة اليومية إلى سفاراتها، قائلا” أننا نرصد كل ذلك ومحاولة بنائهم أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها مما يدفع بإتجاه سلب القرار الوطني وإرادته الحرة”.

وقال بحسيب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن دخول القوى الشريرة إلى الإحتجاجات و محاولة توظيفها فتح الباب للتخريب والفوضى وما تبع ذلك من تداعيات مؤلمة مترحماً على الذين فقدوا أرواحهم بسبب هذه التداعيات السالبة متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وقال إن إستقرار البلاد يتحقق بالشرعية التي ترتبط بإختيارات الشعب وليس بالهتاف والتظاهرـ مؤكدأ أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى قد حسمت خياراتها إلى جانب إختيارات الشعب المستندة لصندوق الإقتراع.

وتعهد بمواصلة الحوار مع الشباب بمختلف توجهاتهم وأرائهم للوصول إلى مشتركات وأفكار وصولاً إلى الى حلول.

وأشار إلى أدوار جهاز الأمن في الإجراءات التى تبنتها الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية وعلى رأسها تأمين وصول الخبز إلى الأسر وتأمين وصول الوقود إلى كافة المناطق ومحاربة التهريب ومحاربة الفساد بكل أشكاله إضافة إلى مساندة مؤسسات الدولة افي برامج تجاوز الأزمة العابرة وزيادة الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)