الجيش: لن نفرّط في القيادة أو نسلّم البلاد إلى “شذاذ الآفاق”

قالت القوات المسلحة، يوم الأربعاء، إن الجيش لن يفرّط في قيادة البلاد أو يسلمها إلى “شذاذ الآفاق”، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

وقال وزير الدفاع السوداني، عوض محمد بن عوف، خلال لقاء تنويري بضباط برتبتي “عقيد، وعميد”، وفقاً لبيان عن القوات المسلحة، إن الجيش يعي تماماً كل “المخططات والسيناريوهات لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية”.

وأضاف أن البعض سعى إلى استفزاز الجيش، وسوقه نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانته وتاريخه، ورأى أن هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال الجيش، وشدّد على أن الجيش لن يفرط في أمن البلد ولا في قيادتها.

من جانبه، قال رئيس الأركان، كمال عبدالمعروف، بحسب الشروق – إن الجيش لن يسمح بسقوط الدولة وانزلاقها نحو المجهول. وشدّد على أن الجيش لن يسلم البلاد إلى “شذاذ الآفاق” من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج، على حد قوله.

وقال إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات، هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم، وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل الجيش السوداني على مدى السنوات الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)