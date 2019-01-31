رينو تسحب توكيلها من "غبور"

قامت شركة رينو لصناعة السيارات بسحب وكالة بيع النقل الثقيل والشاحنات من شركة "أتيك" التابعة لرجل الأعمال باسم غبور، وتتلقى الشركة العالمية الفرنسية الأن العروض من شركات مصرية للاستحواذ على وكالة علامتها التجارية في مصر بعد إخفاق أتيك في تحقيق تطلعات رينو،

وسحبت شركة رينو الفرنسية العالمية للسيارات وكالة شاحنتها في مصر من شركة “أتيك”، لعدم تحقيقها المبيعات التي استهدفتها الشركة العالمية في مصر خلال عام 2018.

ولم تكشف رينو بعد عن وكيلها الجديد في مصر، والذي من المقرر أن يوقع عقده مع الشركة العالمية قريبا ليصبح وكيلا لعلامتها التجارية في مصر وممثلا لبيع سيارات رينو، وكذلك تقديم خدمات ما بعد البيع، والصيانة، وقطع الغيار.

يذكر أن مبيعات رينو في السوق المصري توقفت تماما منذ شهر يوليو الماضي، كما كانت المبيعات ضعيفة منذ بداية 2018، فباعت الشركة منذ يناير حتى يوليو الماضي 28 سيارة فقط، وذلك وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وذلك على النقيض من عام 2015 الذي حققت فيه شركة رينو طفرة في مبيعات سياراتها في مصر، بعد أن تمكنت من بيع 100 سيارة، مقابل 35 فقط لعام 2014 بمعدل نمو 186%.

أما عن مبيعات الدول الأوروبية من سيارات رينو باستثناء بلد المنشأ فرنسا 23.635 ألف سيارة، في حين بلغت مبيعات فرنسا وحدها 21.409 سيارة، ووفقا للموقع الرسمي لرينو فقد بلغت مبيعات العام الماضي من العلامة التجارية على مستوى العالم 49.930 سيارة بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بمبيعات 2016.