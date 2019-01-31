توسك: اتفاق بريكست ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يتمسك باتفاق الانسحاب الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد، فيما قال إنها "رسالة موجهة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي".

وقال توسك في تغريدة على تويتر: "اتفاق الانسحاب ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض"، مضيفاً أن "موقف الاتحاد الأوروبي واضح ومتجانس وأنه ما زال لا يعرف ما الذي تريده المملكة المتحدة".

وفي وقت سابق أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيسة الوزراء البريطانية أن الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد لا يمكن إعادة التفاوض عليه.

وقال يونكر: "اتفاق الانسحاب يبقي الاتفاق الممكن الأفضل والوحيد".