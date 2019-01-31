أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يتمسك باتفاق الانسحاب الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد، فيما قال إنها "رسالة موجهة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي".
وقال توسك في تغريدة على تويتر: "اتفاق الانسحاب ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض"، مضيفاً أن "موقف الاتحاد الأوروبي واضح ومتجانس وأنه ما زال لا يعرف ما الذي تريده المملكة المتحدة".
وفي وقت سابق أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيسة الوزراء البريطانية أن الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد لا يمكن إعادة التفاوض عليه.
وقال يونكر: "اتفاق الانسحاب يبقي الاتفاق الممكن الأفضل والوحيد".
كانت هذه تفاصيل خبر توسك: اتفاق بريكست ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.