رسميًا.. كارتيرون مديرًا فنيا للرجاء المغربي

كشف نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن تعاقده رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للأسباني خوان كارلوس جاريدو والذي رحل مؤخرًا عن النادي المغربي.

وأكد نادي الرجاء المغربي أن الفرنسي "كارتيرون" وقع عقدًا اليوم الأربعاء، لقيادة الفريق حتي نهاية الموسم الجاري، مع قابلية التجديد حال إتفاق الطرفين.

وكان الاسباني جاريدو قد رحل عن تدريب فريق الرجاء المغربي عقب الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الابطال (البطولة العربية).

يذكر أن باتريس كارتيرون أقيل مؤخرًا من تدريب الأهلي بعد خسارة الفريق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ، وخروجه من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.