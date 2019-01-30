التحالف العربي: تنفيذ اتفاق السويد بالقوة

هدد تحالف دعم الشرعية في اليمن باستخدام القوة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق السويد التي تم التوصل إليها الشهر الماضي.
وأكد المصدر أن التحالف "مستعد لاستخدام قوة أكبر" لدفع المتمردين للالتزام".
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن التحالف العربي أفرج عن 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء.
ويأتي ذلك فيما أكد خلاله نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.
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