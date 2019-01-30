لأول مرة في تاريخها.. تراجع مبيعات "نيسان" بعد القبض علي رئيسها

أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات، عن تراجع مبيعاتها لأول مرة منذ عقد، لتضيف بذلك للتحديات التي تواجه الشركة عقب القبض على رئيسها السابق، كارلوس غصن، في اليابان لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "نيسان" القول في بيان، اليوم الأربعاء، إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 208 % العام الماضي لتسجل 5.7 مليون سيارة.

ويشار إلى أن آخر مرة تسجل فيها نيسان تراجعا في المبيعات كان عام 2009.

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد ألقوا القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي، بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان، وتم إلقاء القبض على جريج كيلي، الذي كان بمثابة ساعده الأيمن، للاشتباه في التواطؤ معه.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات إلى غصن وكيلي "نيسان" في ديسمبر بإخفاء مبالغ كبيرة من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان خلال الفترة من 2011 إلى 2015.