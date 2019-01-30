إيرادات قوية لـ"فولفو" خلال عام 2018

أعلنت شركة "فولفو" السويدية لصناعة المركبات الثقيلة، اليوم الأربعاء، أنها حققت إيرادات قياسية عام 2018 المنصرم، ونموا قويا في الربع الأخير منه.

وقال المدير التنفيذي للشركة، مارتن لوندستيدت، إن إيرادات العام بأكمله التي بلغت 391 مليار كرونة 43.1 مليون دولار ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بعام 2017، وكانت أعلى نسبة في تاريخ مجموعة فولفو.

وذكرت الشركة أن الطلب القوي في العديد من الأسواق، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة، ساعد على زيادة الأرباح والمبيعات، وارتفع صافي المبيعات في الربع الأخير من العام الماضي، والمعدل وفقا لتحركات العملة والوحدات الواردة والمباعة، بنسبة 10% لتصل إلى ما يقرب من 106 مليارات كرونة.

وبلغ صافي الدخل في الربع الأخير 2.6 مليار كرونة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 44% على أساس سنوي، وفقا للمجموعة التي لا تشمل فرع فولفو للسيارات المملوك للصين، وأثر على النتائج تخصيص 7 مليارات كرونه للتكاليف المرتبطة بأحد مكونات التحكم في العوادم والذى يمكن أن يستهلك بصورة أسرع من المتوقع.

وقالت مجموعة فولفو إنها سلمت 62352 شاحنة في الربع الأخير، بزيادة نسبتها 4% على أساس سنوي ، على الرغم من بعض قيود سلسلة التوريد، وانخفضت طلبيات الشاحنات بنسبة 14% خلال الربع الأخير أيضا من 2018 إلى نحو 59500 شاحنة.

وبالإضافة إلى الشاحنات، تبيع مجموعة فولفو للمركبات الثقيلة الحافلات وآلات البناء، وتضم المجموعة شركة صناعة المحركات "فولفو بنتا".

أما فرع فولفو للسيارات، فهو مملوك لمجموعة تشجيانج جيلي الصينية. يشار إلى أن فولفو أنتجت أول شاحنة تحمل علامتها التجارية في عام 1928.