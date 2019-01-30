ما علاقة لبن الزبادي بضغط الدم؟

كشف خبراء التغذية البريطانيون عن ميزة صحية فريدة لشرب اللبن وتأثيره النوعي على البشر.

ونشرت صحيفة "صنداي إكسبريس" نتائج أبحاث الخبراء البريطانيين، والتي أكدت أن استهلاك اللبن يساعد بشكل كبير على ضبط ضغط الدم لدى الإنسان.

ووجد الباحثون أن البوتاسيوم الموجود في لبن الزبادي الطبيعي، يساهم بقوة في طرد الملح الزائد من الجسم، فالملح الزائد يحدث ارتفاعا ملحوظا في ضغط الدم.

كما أشار الخبراء إلى أن لبن الزبادي الخالي من الدسم لا يفقد اللبن ميزاته في طرد الأملاح الزائدة وفي تنظيمه لـضغط الدم فحسب، بل ويساعد على تخفيض الوزن الزائد.

وينصح الباحثون بتناول منتجات لبن الزبادي المختلفة خمس مرات على الأقل أسبوعيا.