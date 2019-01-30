رسميًا.. موناكو يتعاقد مع نجم نابولي

أعلن نادي موناكو الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء عن التعاقد الرسمي مع البرازيلي كارلوس فينيسيوس، مهاجم نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.
وأكد الموقع الرسمي لنادي موناكو عبر تويتر، على أن اللاعب فينيسيوس سوف ينضم للفريق على سبيل الإعارة، بعدما قضي نصف الموسم الأول معارا من نابولي مع فريق ريو آفي البرتغالي.
وقال اللاعب أنه سعيد للغاية بالتوقيع مع موناكو وأكد: "سعيد للغاية بالتعاقد مع موناكو فرصة لعب عظيمة أن أشارك مع هذا الفريق سوف أبذل قصاري جهدي لمساعدة زملائي".
وكان نابولي قد ضم اللاعب بدايةً من الموسم الجاري من ريال كويلوز المتواجد في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، وقد تمت إعارته لنادي رايو أفي البرتغالي ولفت أنظار موناكو.
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