التحالف العربي يفرج عن 7 أسرى حوثيين وجريفيث يرحب

أفرج تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء عن 7 أسرى من المتمردين الحوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، غداة افراج الحوثيين عن أسير سعودي في خطوة قد تدفع قدماً باتفاق تبادل الأسرى بين طرفي النزاع في اليمن.

وأعلن التحالف أنه قام ب"تسليم 7 محتجزين من ميليشيا الحوثي مقابل تسليم الأسير السعودي"، الذي تم أمس الثلاثاء، بحسب ما أوردت قناة الإخبارية السعودية.

وأكد التحالف أنه قام ب "تسليم وإعادة المحتجزين من ميليشيا الحوثي تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ويأتي إطلاق سراح الأسرى غداة إطلاق المتمردين الحوثيين أول أسير لديهم، تطبيقاً لاتفاق بهذا الشأن تم التوصل إليه في السويد في ديسمبر الماضي.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرفت على العملية، أن جندياً سعودياً مريضاً نقل أمس من صنعاء إلى الرياض.

وبثت اللجنة الدولية شريط فيديو يظهر رجلاً على نقالة وهو ينقل إلى طائرة تابعة للصليب الاحمر.

ويدعى الجندي السعودي موسى العواجي، بحسب ما أعلنت شبكة تلفزيون "المسيرة" التابعة لمليشيات الحوثي.

ومن جانبه، رحب مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث في تغريدة على تويتر "بقيام التحالف الذي تقوده السعودية بإطلاق سراح 7 أسرى من أنصار الله، وقام الصليب الأحمر اليوم بنقل الأسرى المفرج عنهم من الرياض إلى صنعاء".

وأكد غريفيث أنه "متفائل للغاية بتلك الروح الإيجابية التي يبديها الطرفان، ويأمل في أن يعطي ذلك دفعا للتنفيذ السريع لاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين".

وأكدت المتحدّثة باسم اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر في صنعاء ميريلا حديب أن عملية التبادل "خطوة في الاتجاه الصحيح، تعطي أملاً و طمأنينة لكثير من العائلات التي تفرقت بسبب النزاعات في اليمن".

وقالت "نتمنى من فريقي النزاع الاتفاق على لوائح وقوائم نهائية لنباشر عملية التبادل على نطاق أوسع".