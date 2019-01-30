رئيس المؤتمر الوطنى بمحلية كتيلا يخاطب عضوية الحزب بالمحلية

خاطب الاستاذ على آدم حسن رئيس المؤتمر الوطنى بمحلية كتيلا عضوية الحزب المصعدة لمؤتمر منطقة كتيلا التنظيمية بحضور مشرف من العضوية التى جددت البيعة لتأييد خيارات الحزب فى انتخابات ٢٠٢٠ وعبر رئيس الحزب عن سعادته بقيام المؤتمر الذى وصفه بالانموذج لباقى مناطق المحلية داعيآ لوحدة الصف ونبذ الخلافات

وبعد اجازة خطاب الدورة المقدم من الرئيس السلبق تم اعادة الثقة فى الاستاذ موسى الدوم عبدالكريم لدورة جديدة بجانب اختيار الاستاذ عبدالله ادريس آدم لرئاسة الشورى وسط وفاق تام ساده التكبير والتهليل لبناء متين

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