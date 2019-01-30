العراق: العثور على مقبرة جماعية لـ58 من داعش

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى اليوم الأربعاء العثور على مقبرة جماعية بها 58 جثة تعود لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينهم أجانب، غربي الموصل400 كيلومتر شمالي بغداد.
وقال النقيب أحمد العبيدي إن "القوات الأمنية عثرت اليوم الأربعاء على مقبرة جماعية في مدخل قضاء تلعفر70 كيلومتراً غرب الموصل، ضمت 58 جثة لعناصر تنظيم داعش بينهم قادة أجانب من جنسيات بريطانية وروسية".
وأشار إلى أنه "تم طمر الجثث في نفس المكان".
وعلى صعيد آخر، قال العبيدي إن "مسلحين مجهولين اختطفوا اليوم أيضاً شابة في العشرين من عمرها من أمام منزلها في حي الاخاء شرقي الموصل".
ومازالت مناطق محافظة نينوي، وخاصة المجاورة للحدود مع سوريا تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش النائمة، التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل ضد القوات العراقية والمدنيين، وتقوم بزرع العبوات الناسفة وتفجير السيارات المفخخة على الرغم من الإعلان عن الانتصار عسكرياً على تنظيم داعش نهاية 2017.
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