بالفيديو.. وقف المذيع "تاج الدين" بسبب شهداء الاحتجاجات السودانية

أوقفت قناة سودانية خاصة مذيعها ومعلقها الرياضي عن العمل، بعد رثائه القتلى الذين سقطوا في المظاهرات الأخيرة.

وبررت إدارة قناة السودان 24 فصل المذيع حاتم التاج بأنه انتهك سياسة القناة.

وفي حديثه معنا، قال المذيع:” لقد أحلت على مجلس التحقيق مباشرة بعد نهاية الحلقة و تفاجأت بهم يسألونني عن سبب ترحمي عن الشهداء في مطلع الحلقة.”

ويضيف: “أنا مقتنع بما قمت به فالترحم على الشهداء لا يعتبر خرقا لسياسيات أو أخلاقيات المهنة وليس تعبيرا عن موقف.”

ويتابع:”سأترحم على كل الشهداء في أي وقت كما فعلت عند تأبين ضحايا حادث غرق العبارة الأليم الذي راح ضحيته 23 طفلا.”