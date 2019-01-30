الحركة الشعبية تدعو للمشاركة الفاعلة في موكب 31 يناير وتدين حملة الاعتقالات التعسفية

دعت الحركة الشعبية عضويتها وجماهيرها والشعب السوداني لتصعيد النضال ومواصلة ثورته على نظام الإنقاذ بكافة الوسائل السلمية، من مواكب واعتصامات والمظاهرات الليلية وفق جدولة ومواعيد تجمع المهنيين، سيما موكب الزحف الاكبر يوم غد الخميس 31 يناير 2019م في كل مدن وأرياف السودان حتى تتحقق اهدافها في إسقاط النظام وبناء دولة الحرية والمواطنة المتساوية.

وقال مبارك أردول الناطق الرسمي الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال في تصريح صحفي، أن الحركة تدين قيام جهاز أمن النظام باعتقال الاستاذ كمال الجزولي والاستاذة مريم محجوب شريف ومن قبلهما دكتورة مريم الصادق المهدي، في وقت يتحدث فيه النظام زورا عن إطلاقه سراح المعتقلين السياسيين والناشطين بالبلاد.

وأضاف البيان: تؤكد الحركة ان الاعتقالات لن تثني الشعب السوداني من الاستمرار في ثورته والوصول بها الي غاياتها.