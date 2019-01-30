دعت الحركة الشعبية عضويتها وجماهيرها والشعب السوداني لتصعيد النضال ومواصلة ثورته على نظام الإنقاذ بكافة الوسائل السلمية، من مواكب واعتصامات والمظاهرات الليلية وفق جدولة ومواعيد تجمع المهنيين، سيما موكب الزحف الاكبر يوم غد الخميس 31 يناير 2019م في كل مدن وأرياف السودان حتى تتحقق اهدافها في إسقاط النظام وبناء دولة الحرية والمواطنة المتساوية.
وقال مبارك أردول الناطق الرسمي الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال في تصريح صحفي، أن الحركة تدين قيام جهاز أمن النظام باعتقال الاستاذ كمال الجزولي والاستاذة مريم محجوب شريف ومن قبلهما دكتورة مريم الصادق المهدي، في وقت يتحدث فيه النظام زورا عن إطلاقه سراح المعتقلين السياسيين والناشطين بالبلاد.
وأضاف البيان: تؤكد الحركة ان الاعتقالات لن تثني الشعب السوداني من الاستمرار في ثورته والوصول بها الي غاياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحركة الشعبية تدعو للمشاركة الفاعلة في موكب 31 يناير وتدين حملة الاعتقالات التعسفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.