موجهات عامة لمواكب 31 يناير 2019 المواكب الأساسية: موكب أم درمان الشهداء:

يبدأ من محطة الشهداء ثم يتجه جنوباً ثم شرقاً إلى القصر مباشرة موكب الخرطوم: يبدأ من سوق السجانة شمالاً عبر كبري الحرية وميدان جاكسون ثم شارع الحرية إلى القصر مباشرة. مواكب الأحياء: موكب بري جنوباً إلى القصر مواكب شمبات والمزاد والحلفايا جنوباً إلى القصر موكب الكدرو جنوباً إلى القصر مواكب الولايات : ولاية الجزيرة : مدينة مدني من ( السوق الكبير- الدباغة- العشير والمدنيين- الحلة الجديدة- جزيرة الفيل- مايو 40- عووضة)

جميعها إلى مجلس تشريعي الولاية.

جميعها إلى مجلس تشريعي الولاية. قرى الجزيرة ( أم سنط- بيكه الكريبة- الطلحة ود الطريفي- ود الماحي- النوبة- الرميتاب- أربجي- الشكينيبة- التي- روينا- الطالباب- الباقير) باتجاه طريق الخرطوم مدني . ولاية القضارف إلى مجلس تشريعي الولاية. مدن أخرى. المواكب المعلنة هي نقاط أساسية للانطلاق، و بإمكان الثوار في الأحياء القريبة اختيار أقرب نقطة تجمع من النقاط المُعلنة.

تلتزم المواكب بالسلمية، مع تأكيد التزام تجمع المهنيين وحلفاؤه بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير.

تبدأ المواكب بالتحرك في تمام الســــــ 1 ـــــــــاعة ظهراً (الواحدة) ظهراً من يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019 استجابة لتوصيات الجماهير.

ندعو الجميع لرفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام.

ندعو جميع الثوار لتوثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم.

يشجع التجمع وشركاؤه طباعة وتوزيع إعلان الحرية والتغيير.

سيقوم تجمع المهنيين بتوفير غرف طوارئ للمصابين والجرحى. خريطة المسارات الأساسية ستنشر على صفحة التجمع لاحقاً. القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير 30 يناير ٢٠١٩

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يعلن عن الموجهات العامة لمواكب 31 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.