بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقدم "اخبار الخليج 365 365" لقرائها خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي، اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويمكن مشاهدتها على قنوات "بي إن سبورت".
ويشارك اللاعب المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة فريق ليفربول للمباراة، الذي يتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 16 هدف، وبات رابع أسرع لاعب في تاريخ البطولة يسجل 50 هدفًا.
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