قوش: هناك مخطط لإحداث فوضى في السودان

كشف الفريق أول صلاح عبد الله قوش المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، عن مخطط تقوده بعض القوى التي وصفها بالشريرة لإحداث الفوضى الشاملة بالمركز تمهيداً للإنقضاض عليه.

وقال قوش لدى مخاطبته حفل تخريج الدفعة “42” من ضباط الجهاز اليوم الأربعاء ، أن هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم بعد إشغالها بالفوضى و أعمال السلب و القتل وذلك حتي لا تجد من يقاومها، متهماً اليسار والحركات المتمردة بالسعي لتسلم السلطة لبدء العهد الذي أنتظروه طويلاً وتطبيق مشروع السودان الجديد.

وأشار بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى إرتباط مصالح بعض القوى السياسية بالدوائر الخارجية ومحاولة الهجرة اليومية إلى سفاراتها، قائلا” أننا نرصد كل ذلك ومحاولة بنائهم أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها مما يدفع بإتجاه سلب القرار الوطني وإرادته الحرة”.

وقال إن دخول القوى الشريرة إلى الإحتجاجات و محاولة توظيفها فتح الباب للتخريب و الفوضى وما تبع ذلك من تداعيات مؤلمة مترحماً على الذين فقدوا أرواحهم بسبب هذه التداعيات السالبة متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وقال إن إستقرار البلاد يتحقق بالشرعية التي ترتبط بإختيارات الشعب وليس بالهتاف والتظاهر.

واكد أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى قد حسمت خياراتها إلى جانب إختيارات الشعب المستندة لصندوق الإقتراع.

وتعهد بمواصلة الحوار مع الشباب بمختلف توجهاتهم و أرائهم للوصول إلى مشتركات و أفكار وصولاً إلى الى حلول.

وأشار إلى أدوار جهاز الأمن في الإجراءات التى تبنتها الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية وعلى رأسها تأمين وصول الخبز إلى الأسر وتأمين وصول الوقود إلى كافة المناطق ومحاربة التهريب ومحاربة الفساد بكل أشكاله إضافة إلى مساندة مؤسسات الدولة افي برامج تجاوز الأزمة العابرة وزيادة الإنتاج.