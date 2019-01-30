أوقعت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي محمد صلاح أمس، عقوبة الغرامة (20) ألف جنيه، وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن (6) شهور، وذلك في مواجهة سبعيني أدانته المحكمة بإخلال بالضمانة، وذلك لفشله في إحضار متهم في قضية تزوير كان قد تعهد عند ضمانته بإحضاره أمام المحكمة. كما قررت المحكمة تغريب الضامن إلى ولاية البحر الأحمر، وذلك لكبر سنه. بحسب المتحري الذي قدم المتهم للمحكمة، فإن الضامن حضر إلى قسم الشرطة ببحري، وتعهد بضمان متهم في بلاغ تزوير، ولكنه فشل في إحضاره، دون في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (115) من القانون الجنائي الإخلال بالضمانة.



كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة سبعيني لفشله في إحضار متهم في قضية تزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.