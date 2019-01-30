أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بورنموث، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : كيبا. خط الدفاع : ازبيلكوتا - ديفيد لويز - روديجير - ايمرسون. خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - بيدرو. خط الهجوم : هازارد - هيجواين. ويرغب نادي تشيلسي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه في الموسم الماضي عن الفريق. ويسعى نادي بورنموث أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

كانت هذه تفاصيل خبر هيجواين اساسيًا في تشكيلة تشيلسي لمواجهة بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.