ليفربول يمنح "صلاح" إنجازًا جديدًا أمام ليستر سيتي

وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى المباراة رقم 84 مع الريدز، وذلك بعدما ظهر في تشكيل فريقه، أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبمشاركته في هذه المباراة أصبح ليفربول أكثر فريق يشارك معه صلاح، منذ بداية مسيرته مع كرة القدم.

وشارك صلاح مع الريدز في 84 مباراة، في جميع البطولات، بينما لعب مع روما الإيطالي 83 مباراة، ثم بازل السويسري في 79 مباراة، ثم المقاولون العرب 44 مباراة، ثم فيورنتينا الإيطالي في 26 مباراة، ثم تشيلسي الإنجليزي في 19 مباراة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدف، بفارق هدف وحيد عن الجابوني بير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال.