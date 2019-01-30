سباعية تاريخية لـ"فيورنتينا" في شباك روما في كأس إيطاليا

ألحق نادي فيورنتينا بنظيره روما نتيجة تاريخية في بطولة كأس إيطاليا وذلك بعدما تغلب عليه بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا بالدور ربع النهائي من المسابقة.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة المستوى إلا أنها مليئة بالأهداف، انهار فيها فريق روما بعد النصف ساعة الأولى من عمرها، والتي تمكن بعدها روما من تسجيل ستة أهداف كاملة وسط مشاهدة من لاعبي الجيالوروسي.

وتقدم فريق فيورنتينا في النتيجة بالدقيقة 7 عن طريق اللاعب فيدريكو كييزا قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني بالدقيقة 18، فيما قلص اللاعب كولاروف النتيجة بالدقيقة 28 لصالح روما.

وفي الدقيقة 33 أحرز فريق فيورنتينا الهدف الثالث عن طريق اللاعب لويس مورييل، فيما أضاف اللاعب ماركو بياتسي الهدف الرابع بالدقيقة 66، قبل أن يعود كييزا لإحراز الهدف الخامس لفيورنتينا والثالث له بالدقيقة 74.

وفي الربع الأخير من المباراة تمكن اللاعب جيوفاني سيميوني من إحراز الهدف السادس بالدقيقة 79، قبل أن يضيف الهدف السابع والأخير بالدقيقة 89.

ولا تعد نتيجة الهزيمة بسباعية هي الأولى في تاريخ روما، حيث سبق له وأن خسر بنفس النتيجة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا.