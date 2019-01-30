الوساطة: أول اجتماع مباشر بين فرقاء أفريقيا الوسطى

دخل فرقاء جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الأربعاء في جلسة أولى مغلقة مباشرة لأول مرة منذ بدء عملية التفاوض الخميس الماضي، وذلك بحضور الوساطة الأفريقية والسودانية لمناقشة الورقة التي قدمها الاتحاد الأفريقي بشأن استكمال عمليات السلام والمصالحة بأفريقيا الوسطى، بحسب ما نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية.

وقال رئيس الوساطة السودانية بالمفاوضات، عطا المنان بخيت، إن وفدي الحكومة والفصائل المسلحة، أبديا حسن النية بشأن المقترحات التي جاءت في ورقة الاتحاد الأفريقي، مبيناً أن ما يميز مفاوضات الخرطوم وجود الثقة في الوساطة السودانية والشركاء الآخرين، بحسب قوله.