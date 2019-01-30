مدرب المولودية يقع في خطأ يثير غضب جماهير فريقه

فجر عادل عمروش المدير الفني لمولودية الجزائر أزمة مع جماهير ناديه اليوم الأربعاء ووقع عادل عمروش في زلة لسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل لقاء المريخ غداً الخميس في ذهاب ربع نهائي كأس زايد حيث قال إن الجمهور الحقيقي في التشجيع هو جمهور اتحاد العاصمة. قبل أن يتدارك قائلاً: بدون جماهيرنا لا نساوي شيئاً وأطلب الهداية لمن يثيرون البلبلة. يذكر أن المولودية سيستضيف المريخ مساء غدٍ الخميس بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس زايد فيما تقام مباراة الإياب بأمدرمان في السادس عشر من فبراير المقبل.

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