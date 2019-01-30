الاتحاد العربي يحدد موعد مواجهة مولودية الجزائر والمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقرّر انطلاق مباراة المريخ ومستضيفه مولودية الجزائر المنعقدة على ملعب 5 جويلية يوم غد الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر ،الثامنة بتوقيت السودان ، وتجيء المواجهة لحساب جولة الذهاب من الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

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