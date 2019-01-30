تصريحات مثيرة الزلفاني قبل مواجهة المولودية غدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال يامن الزلفاني مدرب المريخ إنهم سيعملون على العودة بنتيجة ايجابية تقربهم من حسم التأهل في لقاء العودة أمام مولودية الجزائر.

ويواجه المريخ مولودية الجزائر في ربع نهائي كاس زايد للاندية الابطال مساء الخميس بملعب 5 جويليه.وأضاف في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي اقيم ظهر اليوم الأربعاء أن المريخ منقوص من خدمات أربعة لاعبين بسبب الإصابة مبيناً أن المولودية يقدم كرة جميلة ولديه لاعبين أصحاب خبرة بالإضافة إلى تعاقداته الجديدة في فترة الانتقالات الماضية مما يؤكد صعوبة مهمة المريخ.

وأوضح الزلفاني أنه لم يصرّح من قبل بترشيح المولودية للفوز باللقب العربي، ولا اي فريق آخر في البطولة.وبخصوص محمد عبد الرحمن وتفاوضه مع مولودية الجزائر في وقتٍ سابق قال الزلفاني: اذا وجد عبد الرحمن الخير في المولودية ربنا يسهل أمره والا فليواصل معنا فنحن في حاجة لخدماته.