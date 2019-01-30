غانا تدعم الاشانتي بـ150 الف دولار لهزيمة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - سعر-الدولار. الخليج 365 : منحت وزارة الرياضة والشباب في غانا أشانت كوتوكو شيكاً بـ150 ألف دولاراً كمساعدات لحملة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ويأتي هذا الدعم لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الهلال مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية.

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