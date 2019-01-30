وكالة الطاقة الذرية تؤكد التزام إيران التام بالاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الأربعاء، إن “إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى”.

وأضاف أمانو في رسالة نشرتها الوكالة، أن “إيران تنفذ التزاماتها المتعلقة بالأنشطة النووية بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)”، مشددا على ضرورة أن “تستمر إيران في تنفيذ تلك الالتزامات بالكامل”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار/ مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ووصف كبار قادة المخابرات بالولايات المتحدة الأربعاء، بـ”السلبية والسذاجة الشديدة”، بشأن إيران، بعد معارضتهم لآرائه في شهادة بالكونغرس. عربي21

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