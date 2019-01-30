مفاجأة من العيار الثقيل.. ترامب أعطى أمراً باغتيال هذا الرئيس

شهاب محمد - الخرطوم - ترامب الخليج 365: أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الرئيس الأمريكي أعطى أمرا لحكومة ومافيا كولومبيا لاغتياله، مشيرا إلى أنه في حال اغتياله فإن المسؤولية تقع على هذين البلدين.

وقال مادورو في تصريحات نقلته عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية, “دون شك دونالد ترامب أعطى أمرا لاغتيالي، وأمر حكومة كولومبيا والمافيا هناك لتقتلني، وفي حال حصل ذلك يوما ما فإن ترامب ورئيس كولومبيا… سيتحملان مسؤولية ما سيحدث لي”.

وأعلن مادورو أن جيش فنزويلا يظهر الإخلاص للسلطة القانونية.

وقال الرئيس الفنزويلي: “أقوم بواجباتي كقائد أعلى بموجب الدستور، وحشد القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي القوات المسلحة البوليفارية درسا في الأخلاق والولاء والانضباط. سنفوز بنصر كبير وسنقر الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا”.

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تصاعدت مع اندلاع المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة”. وطن سرب

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