البشير يوجه بفتح مسارات لاستيعاب طاقات الشباب

السودان اليوم:

أكد الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن البلاد بدأت عبور التحديات والأزمات الحالية، مبينا أن البلاد موعودة بانفراج كبير وخيرات متداخلة.

وقال البشير خلال مخاطبته للمكتب التنفيذي لأمانة شباب المؤتمر الوطني الاتحادية، اليوم الأربعاء، إن العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز، وأن الدولة ستنفذ فيه مشروعات طموحة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب السوداني في شتى المجالات.

واعطى البشير توجيهات بتطبيق معايير العدالة في فرص التوظيف والتشغيل والمشاركة السياسية والاقتصادية، مؤكداً تفهمه لمشاكل الشباب من خلال مداخلات المكتب التنفيذي، ووجه البشير بفتح مسارات لاستيعاب طاقات الشباب، موضحا أن الانفتاح على المكونات الشبابية ضرورة .

يذكر أن السودان يشهد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية ، خلفت عددا من القتلى والجرحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع السودان اليوم