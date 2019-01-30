"قوش": خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر للانقضاض على الخرطوم

كشف المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح عبدالله”قوش”، أن هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم، بعد إشغالها بالفوضى وأعمال السلب والقتل، وذلك حتى لا تجد من يقاومها.

ونوه قوش خلال مخاطبته حفل تخريج الدفعة “42” من ضباط الجهاز، إلى وجود مخطط تقوده بعض القوى التي وصفها بالشريرة لإحداث الفوضى الشاملة بالمركز تمهيداً للانقضاض عليه.

واتهم اليسار والحركات المتمردة، بالسعي لتسلم السلطة لبدء العهد الذي انتظروه طويلاً وتطبيق مشروع السودان الجديد، وأشار إلى ارتباط مصالح بعض القوى السياسية بالدوائر الخارجية ومحاولة الهجرة اليومية إلى سفاراتها.

وتابع “إننا نرصد كل ذلك ومحاولة بنائهم أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها ما يدفع باتجاه سلب القرار الوطني وإرادته الحرة”.

وقال قوش، إن دخول القوى الشريرة إلى الاحتجاجات ومحاولة توظيفها فتح الباب للتخريب والفوضى وما تبع ذلك من تداعيات مؤلمة، مترحماً على الذين فقدوا أرواحهم بسبب هذه التداعيات السالبة متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وقال إن استقرار البلاد يتحقق بالشرعية التي ترتبط باختيارات الشعب وليس بالهتاف والتظاهر، مؤكداً أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى قد حسمت خياراتها، إلى جانب اختيارات الشعب المستندة لصندوق الاقتراع.

وتعهّد قوش بمواصلة الحوار مع الشباب بمختلف توجهاتهم وآرائهم، للوصول إلى مشتركات وأفكار وصولاً إلى حلول.

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