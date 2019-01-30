اتحاد الكرة المصري: تنظيم أمم إفريقيا سيكون مثل كأس العام

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن ملف كأس الأمم الإفريقية ملف منفصل عن مجريات العمل اليومي للاتحاد، مُشيرًا إلى أن هناك اهتمام شديد لتكون تلك البطولة هي الأكثر تميزًا في تاريخ بطولات كأس الأمم.
وقال سويلم في تصريحات إذاعية :"كأس الأمم الإفريقية ملف منفصل واتحاد الكرة له دور كبير، هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة مع محمد فضل مدير البطولة، وأمور البطولة بعيدة عن مجريات العمل اليومي لاتحاد الكرة، نسعى لأن تكون البطولة الأكثر تميزا في تاريخ البطولات الإفريقية".
وأضاف :"نحتذي بمونديال روسيا في تنظيم البطولة المقبلة، ونسعى للسير على نفس النهج، ليتحدث العالم أجمع عن نجاحنا في وقت ضيق للغاية بشكل لم يحدث من قبل في التاريخ".
يُذكر أن مصر كانت قد فازت بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في منتصف شهر يونيو المقبل، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها.
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