مصادر.. المتعافي رئيسًا لبنك الثروة الحيوانية

تعقد الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية اجتماعاً اليوم، لاختيار مجلس إدارة جديد للبنك بعد التطورات التي شهدها البنك واستعادة أسهم بنك السودان مالك غالبية الأسهم في المصرف التي تم بيعها الى مجموعة من رجال الأعمال.

وذكرت مصادر صحفية أن عبد الحليم اسماعيل المتعافي سينتخب رئيسا لمجلس الإدارة، واختيار أعضاء المجلس وهم وكيل وزارة الثروة د.أحمد شيخ الدين، وعثمان محمد الحسن، ومحمد صالح الأمين بركة،وبكري إدريس، وعبد الرحمن بشير،وممثلا لصندوق الضمان الاجتماعي (الطاهر) وممثلا لبنك السودان