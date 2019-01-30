شرطة تلقي القبض علي (4) متهمين قاموا بإحتيال سيدة أعمال

القت مباحث قسم شرطة الرياض من القبض علي (4) متهمين قاموا إحتيال سيدة أعمال بضاحية المنشية والإستيلاء علي مصوغات الذهبية تقدر قيمتها بـ(8) مليار جنية ومبلغ نقدي يقدر بـ(2) ألف دولار. وافادت الشاكية انها فقدت مصوغات ذهبية من الخزنة الداخلية للمنزل أثناء سفرها خارج البلاد حيث لجاءت للمتهم الأول الذي أخبرها بأن بوجود شيخ سيساعدها للوصول للمفقودات الذي طالبها بدوره بحوجته لكرتونة فارغة ومصوغات ذهبية ومبلغ (20) الف دولار إستطاعت الشاكية توفير(2) الف دولار منها وبعض الإحتياجات لقراءة الطلاسم عليها عن طريق الدجل والشعوذة داخل غرفة فارغة ،ومن ثم فقدت الاتصال مع الشيخ المزعوم والأتجاه للقسم لفتح بلاغ في مواجهة الشيخ وأعوانه وفور ورود البلاغ لقسم شرطة الرياض تم تكوين فريق من مباحث القسم بقيادة الملازم شرطة عمر آدم محمد لجمع المعلومات والتقصي حيث تم القاء القبض على المتهم الأول وبالتحري معه أرشد على بقية المتهمين الذين تم القبض عليهم بالقرب من مول عفراء وبكافي بمنطقة العمارات يترأسهم أحد معتادي جرائم الدجل والشعوذة كان يشغل مهنة السائق في عملية الإحتيال وتم ضبط سلسل ذهب زنة 250 جرام و (65) الف جنيه إضافة لــ 3600 دولار تم تحويلها من خلال بيعهم للمسروقات كما تم القبض على المتهم الخامس مستلم المال المسروق بمنطقة السوق الشعبي وتم فتح بلاغات جنائية في مواجة المتهمين توطئة لتقديمهم .للمحاكمة

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